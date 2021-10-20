Индия призвала к международному сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью

Индия призывает к наращиванию международного сотрудничества в борьбе с преступлениями в киберпространстве. Соответствующее заявление было сделано в среду МИД Индии в ходе диалога АСЕАН - Индия по вопросам кибербезопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку киберпреступность зачастую имеет транснациональный характер, существует острая необходимость в международном сотрудничестве для обмена опытом и передовыми методами защиты информационных инфраструктур", - говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

В Нью-Дели отдельно отметили важность такого сотрудничества в рамках Индия - АСЕАН, подчеркнув, что подходы обеспечения безопасности в киберпространстве в Индии и странах АСЕАН во многом схожи.

АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) - политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация стран Юго-Восточной Азии.