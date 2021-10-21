Убийца британского парламентария называл себя сторонником ИГ

Британец Али Харби Али, убивший депутата Палаты общин Дэвида Амесса, называл себя сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг в ходе технического судебного заседания представитель Королевской прокурорской службы.

"Али считал себя приверженцем "Исламского государства", - заявил государственный обвинитель Джеймс Кейбл.

Он также сообщил о том, что преступник несколько лет вынашивал планы покушений на британских парламентариев.

Ранее в четверг 25-летнему Али Харби Али были предъявлены обвинения в убийстве по религиозным и идеологическим мотивам, а также подготовке терактов. В полиции считают, что у преступника не было сообщников.

Амесс подвергся нападению 15 октября в ходе встречи с избирателями в церкви города Ли-он-Си в Восточной Англии. 69-летний парламентарий получил 17 ножевых ранений и вскоре умер, несмотря на помощь, которую ему оказали быстро прибывшие на место медики.

По информации СМИ, убийца ожидал прибытия полиции на месте преступления и не пытался скрыться или оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.