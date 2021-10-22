https://news.day.az/world/1394631.html В Нидерландах и Франции бушует шторм - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Нидерландах и Франции бушует шторм - ФОТОРЕПОРТАЖ
Во Франции сегодня ночью бушевал шторм Аврора, без электричества остались 250 тысяч домов, в Нормандии, Гранд-Эст и Иль-де-Франс остановлены поезда. Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает The Connexion.
В Нормандии зафиксировали скорость ветра в 175 км/ч. В некоторых регионах объявили "оранжевый" уровень опасности.
В Нидерландах из-за сильного ветра и ливня остановили движение поездов.
На улицах ветром повалены деревья, разрушены крыши домов, повреждены автомобили.
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