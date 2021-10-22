В Нидерландах и Франции бушует шторм

Во Франции сегодня ночью бушевал шторм Аврора, без электричества остались 250 тысяч домов, в Нормандии, Гранд-Эст и Иль-де-Франс остановлены поезда. Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает The Connexion.

В Нормандии зафиксировали скорость ветра в 175 км/ч. В некоторых регионах объявили "оранжевый" уровень опасности.

В Нидерландах из-за сильного ветра и ливня остановили движение поездов.

На улицах ветром повалены деревья, разрушены крыши домов, повреждены автомобили.