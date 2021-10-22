Встреча Беннета и Путина длилась пять часов

Переговоры израильского премьер-министра Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в пятницу длились пять часов. Как сообщила канцелярия израильского премьера, встреча была теплой и позитивной, лидеры обсудили значимые вопросы отношений двух стран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Недавно в резиденции Бочаров Ручей в Сочи завершилась встреча премьер-министра Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина, которая длилась пять часов. Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений", - говорится в заявлении. В канцелярии добавили, что "по завершении встречи лидеры вышли на террасу резиденции и прогулялись по дорожкам резиденции в сторону пляжа".

"Ввиду продолжительности встречи премьер-министр и израильская делегация задержатся в России и вылетят в Израиль после исхода шаббата (в субботу вечером - прим. ТАСС)", - указали в канцелярии. В соответствии с еврейской традицией в шаббат с заката в пятницу по вечер субботы запрещена работа, поэтому нельзя пользоваться транспортом, в частности летать на самолетах.