В Конгрессе потребовали объявить импичмент Байдену
Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии предложила объявить импичмент Джо Байдену, в том числе за приписываемое ему злоупотребление властью на посту вице-президента в интересах сына Хантера Байдена.
"Я представила палате представителей резолюцию 57 об импичменте президенту Джо Байдену за злоупотребления властью и готовностью использовать властные полномочия для помощи своему сыну Хантеру Байдену", - заявила она, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Она обвиняет американского лидера также в попустительстве взяточничеству и другим тяжким преступлениям. По ее словам, сын нынешнего президента США влиял на политику иностранного государства и принимал подарки от граждан других стран в обмен на оказание услуг.
В документе подчеркивается, что таким образом Джо Байден "поставил под угрозу безопасность США и американских правительственных институтов", препятствовал мирной передаче власти и продемонстрировал, что останется угрозой для нацбезопасности страны, если ему позволят сохранить свой пост".
Грин требует, чтобы Байдена немедленно отстранили от должности и провели судебное разбирательство. Кроме того, по ее мнению, действующему главе государства следует запретить занимать любую ответственную должность и в дальнейшем.
Это уже не первая попытка Грин добиться импичмента Байдену. В августе она предложила отстранить президента от занимаемой им должности по трем статьям, однако ее инициатива не получила развития. По информации различных американских СМИ, Грин является сторонницей различных теорий заговора.
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