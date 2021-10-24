США обратились к Северной Корее с просьбой прекратить ракетные пуски

Специальный посланник Соединенных Штатов по КНДР Сунг Ким обратился к Пхеньяну с просьбой закончить испытания ракет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы призываем КНДР прекратить эти провокации и другие действия, которые дестабилизируют обстановку. Вместо этого следует начать диалог", - заявил Сунг Ким после завершившихся переговоров с официальным лицами в столице Южной Кореи.

Также дипломат обратил внимание, что Вашингтон готов к дальнейшем диалогу с Северной Кореей. При этом каких-либо условий, для начала совместной работы Вашингтона и Пхеньяна, не будет установлено.

До этого в МИД КНДР обвинили США в нагнетании военной напряженности.

При этом в Северной Корее заявляли, что американской стороне не стоит волноваться о пуске северокорейских ракет.