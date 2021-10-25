Машина врезалась в ресторан в Лос-Анджелесе

Автомобиль протаранил вечером в воскресенье здание, в котором находится ресторан, в районе Ван-Найс города Лос-Анджелес (штат Калифорния). Как сообщили в городской пожарной службе, как минимум один человек погиб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Автомобиль въехал в коммерческое здание (ресторан) и сбил одного посетителя внутри, к сожалению, он был обнаружен мертвым на месте происшествия. Еще у пяти человек зафиксированы не угрожающие жизни травмы", - говорится в опубликованном заявлении пожарных.

Местное подразделение телекомпании ABC в свою очередь утверждает, что машина врезалась в магазин с атрибутикой для празднования Хэллоуина. По его данным, погибшей оказалась женщина.

Подозреваемый сдался полиции на месте преступления. По словам правоохранителей, его ранее уже задерживали за опасное вождение.