В Турции три парапланериста столкнулись в воздухе и упали в море

В турецком городе Фетхие три парапланериста столкнулись в воздухе и упали в море во время Международного фестиваля воздушных игр "Олюдениз" (мертвое море - перевод с тур.). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел 20 октября.

Момент, как мужчины упали с 20-метровой высоты в море, попал на видео. Два парашюта - на одном из них спускался тандем с инструктором и отдыхающим - столкнулись в воздухе и переплелись, после чего произошло падение.

По данным агентства, парапланеристов спасли сотрудники береговой охраны, которые патрулировали пляж Бельчекиз. Они вытащили пострадавших из моря и передали их медицинским бригадам.

Известно, что состояние одного из мужчин оценивалось как тяжелое, жизни двух других пациентов ничего не угрожает.