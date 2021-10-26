В ЕС считают атомную энергетику необходимой для гарантий энергонезависимости

ЕС должен использовать атомную энергетику для обеспечения энергонезависимости, только альтернативных источников будет недостаточно. Об этом заявил во вторник в Люксембурге министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец, председательствующий на внеочередном заседании Совета ЕС на уровне министров энергетики, созванном для обсуждения энергетического кризиса. Выступление Вртовца транслировала онлайн пресс-служба Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если мы хотим достичь нашей долгосрочной цели по построению энергетически независимой Европы и климатической нейтральности [экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году], нам нужно вкладывать все больше и больше государственных и частных инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии. Но, к сожалению, возобновляемых источников будет недостаточно, нам нужно использовать атомные технологии", - сказал Вртовец.

По его мнению, "зеленый переход" - это "не причина кризиса, а его будущее решение", однако для завершения этого перехода ЕС потребуются очень большие деньги.

"Словения созвала эту министерскую встречу чтобы защитить и поддержать граждан, компании и экономики ЕС в условиях энергетического кризиса. Я ожидаю очень интересной дискуссии, в частности, по краткосрочным мерам в рамках пакета предложений Еврокомиссии, опубликованных на прошлой неделе", - отметил он.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 21-22 октября утвердили предложенный Еврокомиссией пакет мер по сдерживанию энергокризиса. Немедленные краткосрочные меры в этом пакете включают лишь рекомендации правительствам стран - членов союза оказать ограниченную целевую финансовую поддержку наиболее уязвимым слоям населения и компаниям. В среднесрочной перспективе ЕК обещала проверить энергорынки ЕС на предмет спекулятивных практик и предложила странам ЕС рассмотреть различные пути реформирования рынков газа и электричества, включая возможность создания газовых запасов ЕС под общеевропейским контролем, а также возможность совместных закупок газа государствами сообщества. В долгосрочной перспективе ЕК выразила мнение, что только переход на альтернативную энергетику решит все энергетические и климатические проблемы сообщества.

Цена на газ на спотовых площадках в Европе с середины сентября стабильно остается выше отметки в €1 тыс. за 1 тыс. куб. м. При этом в пиковые моменты уровень цен приближался к €2 тыс. По оценкам Еврокомиссии, годовые расходы европейских граждан на энергию в отдельных странах уже выросли на €500-600, что превышает возможности целых групп населения по их оплате.