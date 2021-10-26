В Катаре начал работу первый в истории страны избранный Консультативный совет

Первое заседание катарского Консультативного совета (Маджлис аш-Шура), которому после проведения в начале октября первых парламентских выборов предстоит выполнять функции однопалатного парламента, состоялось во вторник утром в Дохе. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Открывал работу первого в истории государства избранного законодательного органа власти лично эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. В своем выступлении он подчеркнул, что происходящее является "историческим моментом", поскольку в его стране "завершился процесс [формирования государственных] институтов, предусмотренных конституцией".

Законодательная власть в Катаре исторически осуществляется эмиром. В 1972 году был учрежден Консультативный совет - государственный орган с совещательными функциями, 35 членов которого назначались эмиром сроком на четыре года. Согласно конституции 2005 года, после проведения парламентских выборов Консультативный совет должен стать законодательным органом - однопалатным парламентом, состоящим из 45 депутатов, 30 из которых избираются прямым тайным голосованием, а остальные назначаются эмиром. Срок полномочий депутатов также будет составлять четыре года.

2 октября, как информировало Катарское информационное агентство, в стране впервые за всю ее историю состоялись выборы в Консультативный совет. По данным агентства, все 30 распределяемых путем прямого голосования мандатов, на которые претендовали 233 кандидата, получили мужчины. 26 баллотировавшихся женщин не прошли ни в одном из округов.