В ЕС заявили, что не отказываются от ответственности по оказанию помощи Афганистану

ЕС принимает на себя ответственность по оказанию помощи Афганистану, решение о выделении на это средств было принято еще до призыва к соответствующему шагу со стороны Москвы. Об этом заявил во вторник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После несколько спешного выхода американцев из Афганистана председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что мы будем вмешиваться в рамках своей ответственности, а она касается прежде всего афганского народа, который сейчас сильно страдает. Она анонсировала помощь в размере €1 млрд, это было еще до заявления Москвы", - сказал Бретон. Он подчеркнул, что уважает Россию, и констатировал, что у Москвы есть большой опыт работы с Афганистаном.

Еврокомиссар уточнил, что помощь ЕС будет целевой и прежде всего будет распространяться через структуры ООН. Он также напомнил, что западные страны продолжают усилия по эвакуации афганцев, которым угрожает опасность.

"Мы четко определили направление работы, мы поставили условия для временного правительства и следим за их выполнением. Но в том, что касается помощи, мы принимаем на себя ответственность", - заключил он.

Таким образом он прокомментировал слова спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, который призвал страны Запада выполнять свои обещания об оказании социально-экономической помощи Афганистану для восстановления страны. Он отметил, что не следует ограничиваться лишь гуманитарной помощью и указал на необходимость заняться восстановлением, переходящим в развитие страны. Он также предостерег от попыток задушить новую власть Афганистана "костлявой рукой голода", поскольку это приведет к развитию наркоиндустрии и торговле оружием с территории Афганистана.