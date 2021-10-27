В Китае показали надувной танк

Военные Народно-освободительной армии Китая (НОАК) используют макеты основных боевых танков для обучения экипажей. Надувную копию китайского танка Type 99A показали в сюжете китайского телеканала CCTV-7.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на соответствующее видео обратила внимание "Российская газета".

Сюжет рассказывает о подготовке экипажей китайских танков в учебном центре НОАК. Курсанты используют компьютерные тренажеры и макеты бронетехники. Так, для обучения будущих танкистов используют надувные макеты основных боевых танков Type 99A.

Надувной танк повторяет габариты и внешность настоящей машины. Так, на макете можно рассмотреть имитацию топливных баков, дымовых гранатометов и прицельных приспособлений. Надувные танки используют для отработки визуального определения дружественной техники.

Издание отмечает, что надувные макеты также можно использовать на учениях. Это позволяет сохранить ресурс техники во время маневров. В боевых условиях имитаторы машин могут отвлечь огонь противника от настоящих танков.

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