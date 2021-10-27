В Китае ввели ограничения на строительство новых небоскребов

Правительство Китая ввело ряд строгих ограничений на строительство новых небоскребов. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Министерство жилья, городского и сельского строительства и Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ведомства запрещают строить новые здания высотой более 250 м в городах с населением менее 3 млн человек. Возведение высоток выше 150 м должно строго контролироваться местными властями в этих населенных пунктах.

В городах с населением более 3 млн человек запрещено строить здания выше 500 м, при этом строгий контроль властей затронет здания выше 250 м.

Ведомства также запретили строительство небоскребов в исторических кварталах, рядом с объектами культурного наследия и в районах с интенсивным движением.