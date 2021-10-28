В Грузии горит лес

Лесной пожар начался в Грузии неподалеку от села Земо Амирни Душетского района (регион Мцхета-Мтианети), передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Точная площадь возгорания и количество пожарных-спасателей, задействованных в борьбе с огнем, пока не известно.

В Службе по ЧС Грузии подтвердили факт возгорания, добавив, что детали уточняются.