Цена на газ в Европе упала ниже $1000

Спотовая цена газа в Европе с открытием торгов продолжила снижение после прозвучавшего объявления о планах закачки "Газпрома" в хранилища ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Цена ближайшего, ноябрьского, фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром снизилась до $918 за 1 куб. м, а позднее немного восстановилась - до $942.

Днем ранее торги закрылись на уровне $1062 за тысячу кубометров.

Вслед за европейской динамикой снижаются и цены на газ в Азии: декабрьский фьючерс на азиатский спотовый индекс JKM Platts опустился до $1210 за 1 тыс. куб. м (-$11), больше всех упал мартовский фьючерс - yна $46, до $996.

Снижение происходит на фоне того, что ранее президент России Владимир Путин поручил председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру после завершения закачки газа в ПХГ России увеличить объемы газа в европейских хранилищах, принадлежащих компании.

Часть из них располагается в Германии и Австрии. По словам Миллера, объемы российского газа в этих хранилищах "незначительны" - чуть меньше 190 тысяч кубометров.

Канцлер Германии Ангела Меркель на минувшей неделе сообщила лидерам стран Европейского союза, что Россия увеличит запасы газа в хранилищах Германии.