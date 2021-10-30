Саакашвили связал свою судьбу с результатами грузинских выборов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили связал свою судьбу с результатами второго тура местных выборов в республике. Об этом он высказался в очередном послании из тюрьмы, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия.

Саакашвили обратился к своим сторонникам и сообщил, что от их голосов на выборах, которые пройдут в субботу, зависит его жизнь.

"От каждого из вас, вашего голоса и участия в выборах зависит, буду я жить или умру. Какое бы вы решение ни приняли, я все равно вас люблю, безмерно люблю свою родину", - заявил он.