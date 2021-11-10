Канада и Грузия разрешили бустерную COVID-вакцинацию

Канада разрешила людям в возрасте от 18 лет бустерную (третью) COVID-прививку вакциной Pfizer (Comirnaty). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Канады, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что ревакцинацию можно сделать по крайней мере через шесть месяцев после второй прививки. Бустерная вакцина является полной дозой обычной вакцины (30 мкг).

Бустерную дозу прививки от COVID также разрешили в Грузии. Об этом сообщает Новости-Грузия со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Грузии Тамару Габуния.

Отмечается, что ранее дополнительную дозу прививки можно было делать только гражданам старше 50 лет и людям с тяжелыми заболеваниями из "групп риска".

Те, кто привился вакцинами Sinopharm и Sinovac, могут использовать вакцину Sinopharm или Sinovac в качестве бустерной дозы, или использовать препарат Pfizer. Если первые две дозы были сделаны препаратом AstraZeneca, то через шесть месяцев бустерную дозу надо проводить препаратом Pfizer. Препарат AstraZeneca из-за низкого спроса больше не используется для вакцинации в Грузии и его запасов в стране нет.

Граждане старше 60 лет, которые привились препаратами Sinopharm и Sinovac, могут делать бустерную дозу уже через три месяца после второй дозы, не дожидаясь, когда со дня второго укола пройдет полгода.

Что касается людей, вакцинированных Pfizer, для них, естественно, рекомендуется использовать третью дозу тем же препаратом в течение шести месяцев после второй вакцинации.

Кроме этого, Совет по иммунизации поддержал вакцинацию детей 12-15 лет двумя дозами препарата Pfizer. Для этого необходимо наличие согласия родителей или опекунов. Ранее вакцинация для детей в возрасте от 12 до 15 лет была разрешена только в случае, если у них были тяжелые заболевания и они входили в группу высокого риска.