https://news.day.az/world/1406977.html В Грузии число случаев заражения коронавирусом за сутки превысило 5 тысяч
В Грузии число случаев заражения коронавирусом за сутки превысило 5 тысяч
За последние сутки в Грузии выявлено 5 085 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 62 человека умерли.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Грузии.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 819 182, число умерших - 11 615. Вылечились 759 657 человек.
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