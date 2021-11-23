ООН эвакуирует членов семей своих сотрудников в Эфиопии

ООН из соображений безопасности приняла решение эвакуировать из Эфиопии членов семей своих сотрудников.

Как сообщил на брифинге для журналистов во вторник официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, речь идет о нескольких сотнях человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая ситуацию с безопасностью и в целях предосторожности, ООН приняла решение изменить порядок своего пребывания в стране, временно переместив всех зависимых членов семей [сотрудников ООН]", - сказал он, отметив, что "персонал останется в Эфиопии, чтобы выполнять свои обязанности".

Представитель генсека добавил, что в организации "продолжат следить за развитием ситуации и учитывать безопасность <...> персонала, а также необходимость продолжать деятельность" в стране.

За последние сутки несколько стран, включая Турцию и Францию, призвали своих граждан, находящихся в Эфиопии, немедленно покинуть ее территорию.

Между тем представитель посольства России в Аддис-Абебе заявил во вторник ТАСС, что дипмиссия работает штатно. "Никаких изменений в городе нет, - отметил сотрудник посольства. - Просьбы о помощи от находящихся в Эфиопии граждан России в посольство не поступали". На текущий день в Эфиопии находятся около 200 российских граждан. В основном это дипломаты, сотрудники международных организаций и члены их семей.

Как сообщил во вторник сомалийский новостной портал Somali Guardian, повстанцы Тыграя и их союзники ведут наступление на Аддис-Абебу с четырех направлений. Сейчас основные подразделения сил обороны Тыграя находятся в 200 км к северо-востоку от столицы. На западном направлении они пытаются войти в соприкосновение с отрядами "Армии освобождения Оромо", расположенными в 60 км от Аддис-Абебы.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил, что лично примет участие в боевых действиях против повстанцев Тыграя и их союзников, ведущих наступление на Аддис-Абебу. "Время требует от народа жертв", - заявил он, добавив, что "выйдет на поле битвы с тем, чтобы возглавить силы обороны". Ахмед призвал всех граждан страны присоединиться к тем, кто сейчас сражается против повстанцев.