В России представили первую записанную по ролям аудиобиблию

Впервые в России Библию представили в виде аудиокниги, записанной по ролям и с музыкальным сопровождением. Об этом рассказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в отличие от уже существующих аудиобиблий на русском языке в новом проекте каждый библейский автор и герой будет иметь собственный голос, а звучащая в аудиокниге музыка, частично написанная специально для проекта, будет эмоционально усиливать впечатление от текста.

Митрополит Иларион отметил, что проект "Читаем Библию вместе", в рамках которой создана аудиобиблия, может привлечь людей к совместному чтению Священного Писания.

"И я надеюсь, что наш проект, который находится еще в стадии развития, <...> будет полезен для христиан нашей страны и для всех, кто читает или слушает Библию на русском языке", - отметил архиерей.

В записи новой аудиобиблии приняли участие актеры театра и кино Евгений Миронов, Андрей Заводюк, Алексей Фатеев, Игорь Гордин, Сергей Маховиков, Алексей Иващенко и другие. Аудиокнига будет доступна в виде мобильного приложения, которое можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play, набрав в поисковике "Библия, читаем вместе".