При крушении лодки у берегов Франции погибли 27 мигрантов

По меньшей мере 27 мигрантов погибли у берегов Франции в результате крушения лодки, на которой они пытались пересечь Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Об этом сообщили в среду во французской полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство AFP со ссылкой на источник в МВД Франции сообщало о пяти погибших. В связи с происшествием в Кале выехал министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Премьер Франции Жан Кастекс, находящийся на самоизоляции после положительного теста на коронавирус, сообщил в своем Twitter, что "следит за развитием ситуации в режиме реального времени". "Крушение лодки в водах Ла-Манша - трагедия", - написал он.

Французские спасатели ведут поиск пропавших без вести мигрантов с лодки, которая в среду затонула в проливе Ла-Манш. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте префектуры зоны Ла-Манша и Северного моря.

В поисково-спасательной операции задействованы два вертолета и три катера. По предварительным данным префектуры, всего в лодке находилось около 50 человек, планировавших пересечь пролив, чтобы добраться до Великобритании.

Прокуратура порта Дюнкерк объявила о начале расследования по статье "непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". В ближайшее время в Кале прибудет глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Число нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно растет. По данным морской префектуры региона, в этом году за период с 1 января по 31 августа 15,4 тыс. нелегальных мигрантов предприняли попытки с французского побережья добраться по морю до Великобритании. Из них французскими морскими службами были спасены 3,5 тыс. человек, оказавшихся в трудной ситуации. В 2020 году к берегам Великобритании из Франции направились 9,5 тыс. человек, тогда как в 2019-м их было 2,3 тыс., а в 2018-м - 600.