https://news.day.az/world/1407795.html Протестующие против вакцинации на французской Мартинике открыли огонь по полицейским - ВИДЕО
Ночь на французской Мартинике прошла неспокойно. Утром некоторые районы напоминали места боевых действий, передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "Свежести".
Протестующие против вакцинации на французской Мартинике открыли огонь по полицейским - ВИДЕО
Ночь на французской Мартинике прошла неспокойно. Утром некоторые районы напоминали места боевых действий, передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "Свежести".
Согласно соощению, по всему острову ночью прокатилась серия столкновений протестующих с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ. водометы и резиновые пули.
Представители сил безопасности заявили, что в их сторону неоднократно производились выстрелы из огнестрельного оружия. Обошлось без жертв.
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