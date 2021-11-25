Протестующие против вакцинации на французской Мартинике открыли огонь по полицейским
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Ночь на французской Мартинике прошла неспокойно. Утром некоторые районы напоминали места боевых действий, передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "Свежести".

Согласно соощению, по всему острову ночью прокатилась серия столкновений протестующих с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ. водометы и резиновые пули.

Представители сил безопасности заявили, что в их сторону неоднократно производились выстрелы из огнестрельного оружия. Обошлось без жертв.