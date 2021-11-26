Германия вновь поставила рекорд по числу заражений COVID-19 за сутки

Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на беспрецедентные 76 414 - это стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, подконтрольного Минздраву ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За сутки скончались 357 человек, общее число жертв за все время пандемии достигло 100 476.

Общее число случаев заражения в Германии достигло 5 650 170.

Предыдущий антирекорд был установлен 24 ноября, тогда за сутки заболело 66 884 человека. За сутки 335 человек умерли от коронавируса.

Накануне в Германии оценили вероятность начала пятой волны COVID-19.