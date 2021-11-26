Пожар охватил здание в центре Москвы
Depozit faizini öncədən al!

В Таганском районе Москвы возле станции метро Римская вспыхнул пожар.

Как стало известно РЕН-ТВ, огнем охвачено здание по адресу улица Сергия Радонежского, 9, корпус 1, передает Day.Az.

На месте уже работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.

По обновленной информации, пожар ликвидирован.