https://news.day.az/world/1408450.html Пожар охватил здание в центре Москвы - ВИДЕО
Пожар охватил здание в центре Москвы - ВИДЕО
В Таганском районе Москвы возле станции метро Римская вспыхнул пожар.
Как стало известно РЕН-ТВ, огнем охвачено здание по адресу улица Сергия Радонежского, 9, корпус 1, передает Day.Az.
На месте уже работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.
По обновленной информации, пожар ликвидирован.
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