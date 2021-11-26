Американский фондовый рынок обвалился

Основные биржевые индексы фондового рынка США обвалились в пятницу, 26 ноября, на фоне распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529, который впервые был обнаружен в Южной Африке, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Индекс Nasdaq Composite, рассчитывающийся по котировкам высокотехнологичных компаний, на открытии торгов опустился до 15 661,6 пункта (минус 1,16 процента). Промышленный индекс Dow Jones потерял 2,38 процента, опустившись до 34 955,60 пункта. Индекс S&P 500, включающий в себя 500 американских компаний с наибольшей капитализацией, составил 4627,93 пункта (минус 1,57 процента). Позже все индексы незначительно отыграли позиции.