https://news.day.az/world/1409057.html В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 56 человек
В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 56 человек
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 333 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 56 человек.
Об этом сообщает местное бюро АПА со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии, передает Day.Az.
Таким образом, число зараженных коронавирусом в соседней стране достигло 838 639 человек, а число умерших - 11 927 человек.
Сообщается, что 779 510 человек выздоровели.
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