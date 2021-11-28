В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 56 человек

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 333 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 56 человек.

Об этом сообщает местное бюро АПА со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии, передает Day.Az.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в соседней стране достигло 838 639 человек, а число умерших - 11 927 человек.

Сообщается, что 779 510 человек выздоровели.