https://news.day.az/world/1409241.html В Израиле выявили второго инфицированного омикрон-штаммом коронавируса
В Израиле выявили второго инфицированного омикрон-штаммом коронавируса
Израильские медики в воскресенье выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщило государственное израильское радио "Кан", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По информации радиостанции, новый штамм выявлен у израильтянки, вернувшейся из поездки в ЮАР. После прилета она находилась в изоляции, отмечает "Кан".
26 ноября Минздрав Израиля сообщил, что штамм коронавируса, обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле у иностранного гражданина, приехавшего из Малави.
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