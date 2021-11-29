В Израиле выявили второго инфицированного омикрон-штаммом коронавируса

Израильские медики в воскресенье выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщило государственное израильское радио "Кан", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации радиостанции, новый штамм выявлен у израильтянки, вернувшейся из поездки в ЮАР. После прилета она находилась в изоляции, отмечает "Кан".

26 ноября Минздрав Израиля сообщил, что штамм коронавируса, обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле у иностранного гражданина, приехавшего из Малави.