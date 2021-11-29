Акции производителя одноразовых перчаток резко подорожали

Акции малайзийского производителя одноразовых перчаток и масок для лица Top Glove на торгах 29 ноября резко росли в цене почти на 30 процентов, свидетельствуют данные биржи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Позднее цена несколько снизилась, рост по отношению к закрытию предыдущего дня составил около 21 процента. Бумаги дорожали и на торгах в пятницу, 26 ноября, на 17 процентов. В общей сложности за два дня рост цены превышал 50 процентов.

Стоимость акций Top Glove растет после появления информации о новом штамме коронавируса. О первых случаях заражения стало известно 24 ноября. Новости о появлении штамма ударили по мировым рынкам и ценам на нефть. Инвесторы опасаются новых локдаунов и замедления мировой экономики.