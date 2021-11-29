Pfizer адаптирует вакцину от COVID-19 к омикрон-штамму

BioNTech и Pfizer начали совместную работу над адаптацией своей вакцины против коронавируса на тот случай, если она не подойдет в борьбе с новым омикрон-штаммом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление BioNTech, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



В документе говорится, что разработка адаптированной вакцины является частью стандартной процедуры компании при появлении новых штаммов вируса.



"Первые шаги по разработке потенциально новой вакцины совпадают с исследованиями, необходимыми для оценки того, потребуется ли новый укол [против омикрон-штамма]", - отметили в заявлении.

Генеральный директор Moderna Стефан Бансел в интервью CNBC заявил, что на разработку и поставку новой вакцины против омикрон-штамма уйдут месяцы. Однако более высокая доза нынешней версии вакцины может появиться гораздо раньше, добавил он.

По словам Банкела, потребуется не менее двух недель, чтобы определить, насколько мутации коронавируса повлияли на эффективность вакцин, представленных в настоящее время на рынке.

"В зависимости от того, насколько она [эффективность] снизилась, мы могли бы, с одной стороны, принять решение о введении более высокой дозы нынешней вакцины по всему миру для защиты людей", - сказал он.