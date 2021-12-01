Еврозона: инфляция бьет рекорды

Инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до 4,9% в годовом исчеслении. Это максимум за последние почти четверть века.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в странах с единой валютой ползут вверх потребительские цены на услуги, табачные изделия, алкоголь и продукты. В Европейском центробанке пока не видят поводов для паники, отмечая, что ускорение инфляции было предсказуемо и обусловлено повышением цен на энергоносители и рядом других временных факторов.