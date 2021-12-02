Всемирный банк разморозит часть афганских активов

Всемирный банк готовится разморозить часть афганских активов в размере 280 миллионов долларов ради отправки гуманитарной помощи Афганистану. Об этом сообщает Reuters со слов источников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным собеседников агентства, чтобы пойти на такой шаг, Всемирный банк должен получить разрешения 31 одного донора Целевого фонда реконструкции Афганистана, который также управляется структурами банка. Размороженные средства будут переведены на счета Всемирной продовольственной программы и Детского фонда ООН (UNICEF).

Источники также сообщили, что внутри Всемирного банка изначально обсуждалась разморозка 500 миллионов долларов из общей суммы афганских активов в 1,5 миллиарда долларов. Доноры фонда реконструкции Афганистана должны будут встретиться 3 декабря, чтобы утвердить перевод средств гуманитарным организациям.

Reuters подчеркивает, что спонсирование гуманитарной помощи населению Афганистана оказывается проблематичным из-за санкций США, под которые могут попасть юридические лица, каким-либо образом осуществляющие деятельность в Афганистане. Вашингтон при этом заверяет, что международные организации могут без угрозы наказания помогать афганскому населению.