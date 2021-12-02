В Турции археологи нашли уникальный древний замок

На востоке Турции в районе Харран археологи обнаружили древний замок. Об этом пишет TRT Haber, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что это место, где ранее было обнаружено самое древнее поселение. Территория входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

"Сейчас раскопки производятся в зале второго этажа Харранского дворца. Внутри зала были засыпаны земли примерно на семь метров... В этом году в ходе раскопок мы расчистили этот зал", - отметил руководитель раскопок, профессор университета Харрана Мехмет Онал.

Трехэтажный замок времен средневековья исследуется археологами в течение восьми лет. Ученые пытались найти сооружение возрастом девять столетий. И только теперь им это удалось.