В Сирии совершен теракт на нефтяном месторождении, есть погибшие и раненые

По меньшей мере 10 работников нефтяного месторождения Аль-Харрата в сирийской провинции Дейр-эз-Зор (расположена на востоке арабской республики) погибли, еще один получил ранения в результате теракта. Об этом в четверг сообщило сирийское агентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, два небольших автобуса, на которых сотрудники месторождения возвращались с работы, подверглись "террористической атаке", совершенной сторонниками группировки "Исламское государство" (ИГ). Иные детали инцидента не приводятся.

Как заявил в комментарии агентству губернатор провинции Дейр-эз-Зор Фадель Наджар, целью атаки является "попытка помешать восстановлению работы предприятий и заводов провинции", а также стремление воспрепятствовать идущему здесь полным ходом процессу урегулирования гражданского статуса бывших боевиков и дезертиров, уклонявшихся от обязательной воинской службы