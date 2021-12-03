ОАЭ купят у Франции 80 истребителей Rafale на миллиарды евро

Объединенные Арабские Эмираты и Франция достигли договоренности о приобретении 80 французских многоцелевых истребителей Rafaleи 12 многоцелевых вертолетов Caracalна общую сумму 17 млрд евро. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 3 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что это крупнейший заказ на эти французские военные самолеты с момента их ввода в эксплуатацию в 2004 году. Производством занимается компания Dassault Aviation.

Контракт был подписан по случаю визита президента Франции Эммануэля Макрона в Дубай. Церемония подписания соглашения проходила с участием наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна на полях выставки Dubai Expo 2020 года.