Омикрон-штамм выявили в 38 странах

Омикрон-штамм коронавируса на настоящий момент обнаружен в 38 странах. Об этом заявила пятницу в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили сообщения [о наличии омикрон-варианта] из 38 стран", - сказала она, пояснив, что речь идет о государствах, расположенных "во всех шести регионах" ВОЗ.

По ее словам, согласно сведениям из Южной Африки, число заразившихся там растет. "Имеется предположение о более высокой заразности [штамма "омикрон"]", - сказала эксперт. - Но нам необходимо понять, является ли он более или менее заразным в сравнении с вариантом "дельта", который по-прежнему доминирует в мире".

По словам Керкхове, поступила информация о том, что инфицирование омикрон-вариантом вызывает заболевания различной степени тяжести - "от легких до тяжелых". Кроме того, по данным из ЮАР, число госпитализаций пациентов с коронавирусом в этой стране растет. В ВОЗ хотят выяснить, связано это "с любыми вирусами, циркулирующими среди населения", или же тяжелое заболевание, требующее госпитализации, вызывает омикрон-вариант. Чтобы это выяснить, "потребуется определенное время".

Эксперт пояснила, что пока нет полной ясности и в том, как воздействуют на этот штамм имеющиеся на настоящий момент вакцины от COVID-19. "Это большой вопрос для нас. Потребуется время, чтобы понять воздействие вакцин", - констатировала Керкхове.

Как уточнил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пока нет данных о том, что для борьбы с "омикроном" потребуется менять вакцины от коронавируса.