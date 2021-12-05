Британию призвали действовать ради спасения планеты

Комитет по изменению климата призвал Великобританию "подкрепить слова делами" и разработать конкретный план действий по борьбе с глобальным потеплением. Как отметил Комитет, пост президента климатической конференции, который сохранится за Соединенным Королевством до ноября 2022 года, возлагает на страну важную роль в международной борьбе с изменениями климата, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Британский Комитет по изменению климата (Climate Change Committee, CCC), официальный независимый консультант правительства, представил свою стратегию действий ради спасения планеты и указал на основные проблемы, которые власти должны решить для достижения стратегических целей по сокращению эмиссий парниковых газов к 2030 году.

В частности, как заявил ССС, государству нужен ясный план по снижению вредных выбросов от сельского хозяйства, которые составляют 10 процентов от общих выбросов Великобритании. Также необходимо устранить пробелы в политике адаптации повседневного поведения граждан. Она включает в себя уменьшение употребления мяса и молочных продуктов, а также ограничение растущего спроса на авиаперелеты.

Комитет призвал тратить 0,7 процента ВВП на финансовую помощь развивающимся странам в преодолении чрезвычайной климатической ситуации, что было одним из основных вопросов климатической конференции в Глазго. Странам-участникам климатического пакта COP26 также напомнили о необходимости поэтапного отказа от субсидий на ископаемое топливо. По словам председателя CCC Джона Гаммера, Великобритания должна "подтверждать слова действиями" на своей территории, а в глобальном масштабе "поощрять решительные действия по борьбе с изменением климата, настаивать на быстром сокращении выбросов и более активной адаптации", используя все дипломатические каналы. Консультирующий орган предложил регулировать углеродный след при помощи "торговых рычагов", налоговой политики и применения строгих экологических стандартов к товарам.

Великобритания возглавила климатическую конференцию COP26, которая прошла с 31 октября по 12 ноября в шотландском городе Глазго. Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал переговорщиков "нажать на все рычаги" для спасения Земли.