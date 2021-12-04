Коронавирус в мире

В мире, по состоянию на утро субботы, 4 декабря, коронавирусом заболело 265 млн человек. Об этом сообщает Worldometers, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что всего COVID инфицировано 265 228 748 людей, выздоровело 238 969 323 человека. Количество умерших возросло до 5 258 080.

Странами с наибольшим количеством больных коронавирусом остаются США (49 878 049), Индия (34 624 065), Бразилия (22 129 409), Великобритания (10 379 647), Россия (9 736 037), Турция (8 861 386), Франция (7 823 388) и Иран (6 129 199).

Наибольшее количество смертей зафиксировано в США (808 116), Бразилии (615 454) и Индии (470 254).