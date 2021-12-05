Литва попросила Европу о помощи из-за Китая

Литва попросила от Европы помощи и поддержки в вопросе блокировки Китаем литовских грузов, поскольку сама страна не может исключать китайские предприятия из европейских таможенных систем, заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис. Об этом сообщает Delfi, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС. Мы не можем ввести ответных санкций, потому что не имеем возможности вычеркнуть из таможенной системы то или иное китайское предприятие", - сказал министр, отметив, что в этот вопрос должны вмешаться европейские институты и представлять Литву, поскольку таможенные системы регулирует Еврокомиссия.