В ВОЗ рассказали об обнадеживающей особенности штамма омикрон

На данный момент не зафиксировано ни одного случая смерти от нового штама коронавируса омикрон, хотя выявлен он уже почти в 40 странах. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

ВОЗ подтвердила, что потребуется время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

По предварительным данным, очень заразный вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке в прошлом месяце, может вызвать более легкие симптомы, чем его предшественники, включая Дельту, которая сейчас является доминирующим штаммом.

Тем не менее, часть людей, инфицированных омикроном, была госпитализирована, а смертность считается поздним индикатором. Вариант омикрон распространяется в то время, когда больницы в некоторых странах уже переполнены из-за всплеска заболеваемости, вызванного штаммом дельта.

Между тем, Агентство здравоохранения Евросоюза предупредило, что омикрон может стать ведущим вариантом COVID-19 в Европе в течение следующих нескольких месяцев.