Турция заявила о повышенном интересе к своим беспилотникам в ЕС и НАТО

Многие страны-члены Евросоюза и НАТО заинтересованы в приобретении турецких военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на открытии конференции "Глобальные стратегии в оборонной и авиационной промышленности - 2021".

"С приобретением Польшей турецких беспилотников впервые страна-член ЕС и НАТО пополнила свой военный арсенал нашей продукцией, что представляет большое значение. В настоящее время нашей продукцией интересуются многие страны-члены ЕС и НАТО", - сказал он.

Министр добавил, что турецкая сторона продолжает контакты со многими странами в этом направлении.