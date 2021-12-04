Папа Римский Франциск попросил в Греции прощения у православных за католиков

Папа Римский Франциск, прибывший в субботу в Грецию, повторил извинения католической церкви за жестокости прошлого в отношении православных братьев. Об этом он сказал во время встречи с предстоятелем Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Иеронимом II, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Говоря об общих корнях, Папа Римский отметил, что "к сожалению, мы выросли вдалеке друг от друга". "Вредные яды нас отравили. Со стыдом признаю от лица католической церкви, что действия и решения, имевшее малое отношение к Христу, продиктованные жаждой власти, привели к увяданию нашей общности. История имеет свой вес, и сегодня я чувствую необходимость вновь просить прощения у бога и братьев за ошибки, совершенные католиками", - сказал Франциск. "Но как мы сможем продемонстрировать миру согласие в Евангелии, если мы, христиане, по-прежнему разделены? Как мы можем проповедовать любовь Христа, которая объединяет людей, если мы не объединены между собой?" - продолжил понтифик.

В ходе первого после Великой схизмы (церковного раскола) 1054 года, когда произошло окончательное разделение церквей на католическую и православную, папского визита в Грецию в 2001 году Иоанн Павел II уже попросил прощения "за все прошлые и нынешние дела, когда сыны и дочери католической церкви грешили против православных братьев и сестер". Как отмечалось, главным образом это касалось эпизода разорения крестоносцами Константинополя в 1204 году.

Со своей стороны глава православной церкви Греции предложил Папе Римскому вместе противостоять вызовам. Говоря о проблемах, связанных с климатическими изменениями, для борьбы с которыми, по мнению иерарха, делается также недостаточно, как и для решения миграционной проблемы, Иероним призвал Папу Римского присоединиться к "осуждению близорукой политики сильных держав, мощных в производстве энергии". "Я уверен, что ваши двери открыты этому призыву, и поэтому прошу вас действовать вместе. И вся наша церковь и ее институты в вашем распоряжении", - сказал Иероним.

Франциск уже встречался с Иеронимом II, в том числе во время своего первого посещения Греции, когда в 2016 году он побывал только на острове Лесбос в знак сострадания мигрантам. В воскресенье он снова отправится на остров, ставший одним из символов проблемы беженцев в Европе.

На Кипре, с посещения которого Франциск начал нынешнюю поездку, в ходе встречи со священным синодом Кипрской православной церкви и ее предстоятелем архиепископом Хризостомом II он выразил надежду на дальнейшее сближение с православными, с которыми католики "разделяют общие корни".