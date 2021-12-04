https://news.day.az/world/1411850.html Вблизи ядерного объекта Ирана произошел взрыв
Вблизи ядерного объекта Ирана произошел взрыв
В 20 километрах от ядерного объекта в Натанзе в центральной иранской провинции Исфахан произошел взрыв.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал губернатор района Натанз Рамазанали Фирдовси.
По его словам, взрыв произошел в результате срабатывания оборонной системы и произведения выстрела.
Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ведется расследование.
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