Посол США прокомментировал ситуацию с прекращением выдачи виз россиянам

Посол США в России Джон Салливан прокомментировал ситуацию с прекращением выдачи виз россиянам. Об этом он рассказал в беседе с РБК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, отказ от выдачи виз в США гражданам России был "не столько решением, сколько фактом". Он отметил, что раньше у посольства Вашингтона в Москве был консульский отдел, в котором работали 60 человек, выдававшие иммиграционные и неимиграционные визы. Однако из-за высылки американских дипломатов и закона, запретившего нанимать местных работников, сейчас в данном отделе работают меньше пяти человек, добавил посол. "У нас просто нет людей, чтобы выполнять эту работу", - заявил американский дипломат.

При этом Салливан подчеркнул, что данная ситуация вызывает у него очень большое сожаление. Он также отметил, что это серьезная проблема, и Вашингтон делает все возможное для ее решения.