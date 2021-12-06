Ученый из Великобритании предупредила о риске более опасной пандемии

Следующая пандемия может быть значительно опаснее COVID-19. Такое мнение выразила одна из создательниц вакцины AstraZeneca Сара Гилберт, передает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это не последний раз, когда вирус угрожает нашим жизням и средствам существования. Правда в том, что следующая (пандемия) может быть хуже. (Вирус) может быть более заразным, более смертоносным или и тем и другим сразу", - сказала ученый.

Она также прокомментировала новый штамм коронавируса "омикрон". По ее словам, в спайковом белке этого вида есть мутации, которые повышают способность вируса передаваться.

"Но есть дополнительные изменения, которые могут означать, что произведенные вакцинами или вследствие заражения другими штаммами антитела могут быть менее эффективны для предотвращения заражения "омикроном"", - отметила Гилберт.

Эксперт призвала придерживаться профилактических мер до тех пор, пока "омикрон" не будет достаточно хорошо изучен.