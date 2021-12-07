В центре Еревана перекрывают улицы

В центре Еревана во вторник началась акция протеста у здания правительства Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, собравшиеся требуют от спикера парламента ответить за свои слова.

"Пусть Ален Симонян выйдет к нам и объяснит свои слова о наших детях, которые были задержаны и пропали без вести. Если он не выйдет к нам, то будет плохо. Симонян обязан выйти сюда и ответить, что значат его слова о том, что для него "нет военнопленных". Пусть ответит всем родителям, которые здесь собрались", - требуют участники акции.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с председателем парламента. На опубликованном фрагменте Симонян говорит, что для него нет военнопленных. Он также назвал задержанных Азербайджаном армянских военнослужащих дезертирами.

Несколько десятков родителей задержанных и пропавших без вести приняли решение имеющимися силами перекрыть улицы, ведущие на площадь Республики, где расположено здание кабмина Армении. В частности, в данный момент перекрыт въезд с улицы Абовяна. На месте дежурят полицейские, но участников акции не задерживают.