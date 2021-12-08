Кадры нападения мужчины на выпавшую из окна девушку в Москве

Хорошевский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве ведет расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, который изнасиловал и попытался убить девушку, а также держал в плену в квартире еще двух женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным следствия, ночью 7 декабря в квартире одного из жилых домов мужчина избил девушку, после чего изнасиловал. Потерпевшая, пытаясь спастись от преступника, спрыгнула с четвертого этажа. Затем мужчина спустился вниз и нанес своей жертве многочисленные ранения.

Очевидцы вызвали скорую помощь до того, как маньяк сумел убить девушку. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что в квартире находились две женщины, которых преступник связал скотчем и насильно удерживал. Им удалось освободиться после того, как их мучитель вышел за выпрыгнувшей в окно жертвой.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего преступника.

Следствие будет ходатайствовать перед Хорошевским районным судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.