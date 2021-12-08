Антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксировали во Франции

Во Франции зафиксировали антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки с ноября 2020 года. Об этом сообщает BFM.TV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, за 24 часа в стране COVID-19 выявили у 59019 человек. Это самый высокий прирост заражений коронавирусной инфекцией с 3 ноября 2020-го. Отмечается, что показатели заболеваемости в Пятой республике продолжают расти.

При этом французское правительство не рассматривает вариант введения дополнительных ограничений для борьбы с пандемией. Париж делает упор на вакцинацию и призывает граждан активнее делать прививки.