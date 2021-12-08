У российских летучих мышей обнаружен коронавирус, способный заражать клетки человека

Ученые из США выяснили, что коронавирус Khosta-2, поражающий российских малых подковоносых летучих мышей, способен соединяться с человеческой версией белка ACE2 и заражать клетки людей. Результаты опытов исследователей были опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы изучили два коронавируса летучих мышей, поражающих рукокрылых в России. Оказалось, что один из них может соединяться с человеческим рецептором ACE2 для того, чтобы проникать в клетки людей. Открытие этого вируса впервые указало на то, что коронавирусы, в теории способные заражать человека, циркулируют в популяциях животных и вне пределов Азии", - пишут исследователи.

Точная история появления SARS-CoV-2 пока остается предметом споров среди биологов и эволюционистов, однако ученые предполагают, что его предок начал распространяться среди летучих мышей Восточной Азии еще в середине прошлого столетия. Раскрытие истории эволюции SARS-CoV-2 осложняет то, что за последний год ученые открыли следы антител к SARS-CoV-2 или очень похожим на него вирусам в образцах крови людей, взятых задолго до начала пандемии.

Группа молекулярных биологов под руководством Майкла Летко, доцента университета штата Вашингтон в Пуллмане (США), открыла первый пример существования опасных для человека коронавирусов в популяциях животных за пределами Юго-Восточной и Восточной Азии. Они совершили это открытие в ходе анализа образцов биожидкостей, собранных среди российских подковоносых летучих мышей.