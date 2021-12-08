В Совете Безопасности ООН во время заседания погас свет

Освещение отключилось в Совете Безопасности ООН во время выступления заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Ричарда Миллса. Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ТАСС

Речь шла о сирийском химическом досье. Американский дипломат, ссылаясь на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ее гендиректора Фернандо Ариаса обвинял Сирию в использовании химического оружия. В этот момент освещение отключилось на одну секунду, но сразу же вернулось. Миллс продолжил выступление.

На инцидент обратил внимание первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что свет выключился при упоминании имени Ариаса. "Плохой знак? Похоже, даже электричество выступает против покрывательства Западом нестыковок в работе ОЗХО", - отметил российский дипломат.