Турция вывела на орбиту новый спутник

Новый телекоммуникационный спутник Турции Türksat 5B успешно запущен в космос. Запуск был осуществлен с базы на мысе Канаверал во Флориде, США (Cape Canaveral Space Force Station, CCSFS) в 06:58 по турецкому времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu, космический аппарат на орбиту выведет ракета-носитель Space X Falcon 9.

Türksat 5B станет самым мощным в парке спутников Türksat.

Спутник был создан европейской корпорацией Airbus D&S и входит в категорию спутников с высокой пропускной способностью (High Throughput Satellite - HTS).

Türksat 5B относится к категории высокоэффективных спутников, обладающих по меньшей мере в 20 раз большей пропускной способностью, чем спутники, работающие в сетях фиксированной спутниковой службы (ФСС).

Это спутник с самой высокой полезной нагрузкой в ​​Турции, его стартовая масса составляет 4,5 тонны и мощность 15 киловатт.

Помимо Турции в зону покрытия Türksat 5B войдут весь Ближний Восток, Персидский залив, Красное море, Средиземное море, Северная и Восточная Африка, Нигерия, Южная Африка и ее ближайшие соседи.

Благодаря полезной нагрузке в ​​Ku-диапазоне с возможностью многократного использования частот и многолучевого покрытия Türksat 5B обеспечит общую пропускную способность более 55 Гбит/с.

Türksat 5В будет работать в диапазоне Ku с точки 42 градуса восточной долготы.

С запуском спутника, оснащенного электрической двигательной установкой нового поколения, будет увеличена пропускная способность Ku-диапазона, а также услуга передачи данных в Ka-диапазоне.

Новый спутник станет дополнением к Türksat 3A и Türksat 4A, работающим на той же орбите.

Спутник сможет маневрировать, по данным инженеров, более 35 лет.

После ввода в эксплуатацию нового телекоммуникационного спутника связи пятого поколения Türksat 5B число турецких спутников на орбите достигнет восьми.

На сегодняшний день на геостационарной орбите Земли находятся четыре телекоммуникационных спутника (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B и Türksat 5A) и три спутника зондирования (Rasat, Göktürk-1 и Göktürk-2).